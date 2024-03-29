Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş transfer için komite kurdu!

Beşiktaş, gelecek sezon yapacağı tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:28
Resmi açıklama yapıldı: Beşiktaş transfer için komite kurdu!
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başlayan Beşiktaş'ta, transfer için kritik bir hamle geldi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verildiği ve bu komitenin başkanlığına Hüseyin Yücel'in getirildiği duyuruldu.

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirme şöyle:

"2024-2025 sezonunda daha güçlü bir takım kurmak, kulüp kaynaklarını verimli kullanmak ve gerekli mevkilere doğru futbolcu transferleri yapmak adına Profesyonel Futbol A Takımımız ile ilgili tüm iç ve dış transferlerde yetkili bir transfer komitesi kurulmasına karar verilmiştir.

Transfer komitemiz İkinci Başkanımız Hüseyin Yücel başkanlığında; Asbaşkanlarımız Mete Vardar ve Onur Göçmez, Sayman Üye, Finansman ve Anonim Şirketten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Kaan Şakul, Futbol Şube Sorumlumuz ve Futbolu Temsilen Basın Sözcümüz Feyyaz Uçar ve Kamu ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Burak Aslan'dan oluşacak olup, çalışmalarını Yönetim Kurulu Başkanımıza raporlayacaktır."


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