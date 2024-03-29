Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet, BKT Eurocup'ın yarı final ikinci maçında sahasında Mincidelice JL Bourg'u ağırlayacak.

AA
Yayınlanma: 29.03.2024 - 09:39
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
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Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Eurocup yarı final ikinci maçında bugün Fransa ekibi Mincidelice JL Bourg'u konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yarı final ilk maçında Fransa'da rakibine 86-74 yenilen siyah-beyazlılar, müsabakadan galip gelmesi halinde seriyi üçüncü maça taşıyacak. Mincidelice JL Bourg'un kazanması durumunda ise Beşiktaş Emlakjet BKT Avrupa Kupası'na veda ederken, Fransa temsilcisi adını finale yazdıran taraf olacak.

Serinin üçüncü maça taşınması durumunda mücadele, 3 Nisan Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.


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