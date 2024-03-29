Beşiktaş'tan Almanya çıkartması: Hedefte iki yıldız var!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, milli futbolcu Salih Özcan ve Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'in Çek yıldızı Patrik Schick ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 14:24
Beşiktaş'tan Almanya çıkartması: Hedefte iki yıldız var!
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Beşiktaş’ta yeni sezon için kadro planlaması devam ediyor.

Transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, iki önemli ismi gündemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Yönetiminin Borussia Dortmundlu Salih Özcan ve Bayer Leverkusen forması giyen Patrick Schick için önümüzdeki günlerde resmi temasları başlatması bekleniyor.

BORUSSIA DORTMUND, SALİH ÖZCAN İLE YOLLARINI AYIRACAK

A Milli Takım forması da giyen Salih Özcan’ın sezon sonunda Borussia Dortmund’tan ayrılacağı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi, 26 yaşındaki futbolcu ile yerli rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Salih, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 26 maça çıktı.

Patrik Schick de Beşiktaş’ın gündemindeki bir diğer isim.

Leverkusen forması giyen Çek futbolcu için nabız yoklayan siyah beyazlılar, kiralama artı satın alma opsiyonlu bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Alman devi ile 20 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 10 gol 2 asistlik performans sergiledi.


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