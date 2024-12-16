Resmi açıklama yapıldı: Hamza Akman Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Resmi açıklama yapıldı: Hamza Akman Süper Lig'e geri döndü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2024 - 16:19

Hamza Akman'ın yeni takımı Eyüpspor oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Sönderjyske'ye transfer olmuştu.

HAMZA AKMAN RESMEN EYÜPSPOR'DA

Eyüpspor, Hamza Akman transferini resmen açıklarken oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

 


Etiketler: #Hamza Akman #eyüpspor #transfer

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