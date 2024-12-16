Resmi açıklama yapıldı: Hamza Akman Süper Lig'e geri döndü!
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray altyapısında yetişen Hamza Akman'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Hamza Akman'ın yeni takımı Eyüpspor oldu. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sezon başında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'dan Sönderjyske'ye transfer olmuştu.
HAMZA AKMAN RESMEN EYÜPSPOR'DA
Eyüpspor, Hamza Akman transferini resmen açıklarken oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman! ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
ikas Eyüpspor’a Hoş Geldin Hamza Akman!— ikas Eyüpspor (@eyupsporkulubu) December 16, 2024
ikas Eyüpspor’umuz, Hamza Akman ile 3.5 yıllık anlaşmaya vardı.
Hamza Akman’a ‘hoş geldin’ diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz. pic.twitter.com/OXqU8TRIrk
Etiketler: #Hamza Akman #eyüpspor #transfer
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