Eyüpspor evinde Samsunspor'u farklı mağlup etti!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ikas Eyüpspor, konuk ettiği Reeder Samsunspor'u 3-0 yendi. Eyüpspor, bu sonuçla birlikte bir ilki yaşadı.

Eyüpspor evinde Samsunspor'u farklı mağlup etti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 15:27

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Eyüpspor, Samsunspor'u konuk etti. 

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı. 

Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri, 54 ile 69. dakikalarda Mame Thiam ve 64. dakikada Halil Akbunar kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maç sonra kazanan Eyüpspor, 26 puana ulaştı. Ligde 4. mağlubiyetini alan Samsunspor ise 29 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Eyüpspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Samsunspor ise gelecek haftayı BAY geçecek. 

EYÜPSPOR'DAN BİR İLK

Bugüne kadar Samsunspor'a rakip olduğu 8 resmi maçın hiçbirini kazanamayan Eyüpspor, bu galibiyetle birlikte bir ilki başardı.


Etiketler: #eyüpspor #samsunspor #süper lig

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