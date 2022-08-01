Rezerv Lig 1 ve 2. hafta programı açıklandı
Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı açıklandı.
2022-2023 sezonu ile birlikte Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımı ile düzenlenecek olan Rezerv Lig'de ilk 2 haftanın maç programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig fikstürü ile paralel olarak ve A Takım müsabakalarından bir gün sonra oynanacak Rezerv Lig'de 1 ve 2. hafta programı şöyle:
1. HAFTA:
6 Ağustos Cumartesi:
İstanbulspor-Trabzonspor (İstanbulspor Tesisleri)
7 Ağustos Pazar:
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK (Sivasspor Tesisleri)
Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Nevzat Demir Tesisleri)
8 Ağustos Pazartesi:
VavaCars Fatih Karagümrük-Alanyaspor (Vefa)
Giresunspor-Adana Demirspor (Bulancak İlçe)
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Atilla Vehbi Konuk)
9 Ağustos Salı:
MKE Ankaragücü-Konyaspor (Beştepe Tesisleri)
Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Fatih Terim Futbol Kompleksi)
Fenerbahçe-Ümraniyespor (Stat açıklanmadı)
2. HAFTA
13 Ağustos Cumartesi:
Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Kadir Özcan Tesisleri)
14 Ağustos Pazar:
Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor (Adana Demirspor Tesisleri)
Yukatel Kayserispor-İstanbulspor (Hacılar Fevzi Mercan)
Galatasaray-Giresunspor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
15 Ağustos Pazartesi:
Ümraniyespor-Fraport TAV Antalyaspor (Ümraniyespor Antrenman Tesisleri)
Gaziantep FK-MKE Ankaragücü (Gaziantep FK Tesisleri)
Alanyaspor-Beşiktaş (Milli Egemenlik)
16 Ağustos Salı:
Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye Stadı Yanı 1 Nolu Çim Saha)
Kasımpaşa-Fenerbahçe (Kemerburgaz Tesisleri)
Video Haberler
- Giresun'da çevreci dalgıcı ağlatan manzara
- Dünya literatüründe geçen'teffeni moru' koruma bekliyor
- Arlen'e sokak ortasında öldüresiye darp!
- 42 Yıl önce terk edilen 'gizemli köy'de defineci talanı
- Diş tedavisi için geldi, beyninde tümör tespit edildi
- Ebrar Karakurt'u çılgına çeviren olay
- 'Çiçek gönderme' kavgası: Sırtında sopa kırdılar!
- Diyarbakır'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı, 7 gözaltı
- Servis aracıyla bankaya dalan sürücü ilk kez konuştu
- SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği
En Çok Okunan Haberler
-
- Kavcıoğlu’ndan ‘kayıtdışı para’ çıkışı
- Peker'den art arda 'Perinçek' paylaşımları
- En tepede FETÖ skandalı
- Bankacıdan 4 milyonluk bahis vurgunu!
- '2023 seçimleri dün Ordu'da tamamlandı'
- 'Bu olasılık düşünülmeliydi...'
- Z kuşağından Cumhur'a ağır darbe
- TRT programına diş hekimi ayarı!
- AKP’de hayal kırıklığı yaratan fotoğraflar...
- 2 bin yıllık Roma köprüsüne beton bloklar koydular