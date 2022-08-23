Rezerv Lig'de Galatasaray lider oldu!
TFF Rezerv Lig'de 3. hafta geride kaldı. Galatasaray, aldığı 9 puan ile haftayı lider olarak kapattı.
Spor Toto Süper Lig kulüplerinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de 3. hafta, oynanan 3 maçla tamamlandı.
Ligde 3. hafta maçlarının ardından Galatasaray 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.
Rezerv Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
HangiKredi Ümraniyespor-Galatasaray: 0-9
Bitexen Giresunspor-Kasımpaşa: 2-1
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: 0-3
Medipol Başakşehir-Yukatel Kayserispor: 3-1
Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 2-0
İstanbulspor-Arabam.com Konyaspor: 2-0
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-1
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