Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergun Gürsoy'dan Rıdvan Dilmen itirafı

"KENDİ MİLLİ TAKIMINDA OYNAMAMIŞSA..."

Ergun Gürsoy, takıma 14-15 yabancı futbolcu almanın yanlış olduğunu iddia etti.

Alınan yabancı oyuncuların büyük çoğunluğunun vasat kaldığını ve bunun da çok anlamsız olduğunu dile getiren Gürsoy şunları kaydetti:

"Alacaksan en iyisini al. Mesela biz altı tane Rumen aldık altısı da banko oynadı, kendi milli takımlarında da oynuyordu. Birisi bana 'Nasıl transfer yapayım' diye sorsa, 'Aynı yıl kendi milli takımında oynamış oyuncuyu al, oynamamışsa alma' derim. 14 -15 futbolcu alınmasına da karşıyım, 5 tane futbolcu alınsın ama kaliteli olun, bu dediğim evsafta olsun. Nedir bu evsaf ? Aynı yıl kendi milli takımında oynamış, ciddi maçlarda oynamış olmak."