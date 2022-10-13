RFS Teknik Direktörü Morozs: Daha iyisini yapmak isterdik ama olmadı

13 Ekim 2022 Perşembe, 22:41

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 4'üncü maçında İstanbul Başakşehir, sahasında RFS'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından RFS Teknik Direktörü Viktors Morozs, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başakşehir'i durduramadıklarını aktaran Morozs, "Bu tarz skorlardan sonra hemen analiz yapıp konuşmak zor. Başakşehir bugün iyiydi, kaliteli bir takımlar. Topa sahip olduklarında hızlı olduklarını biliyorduk. Onları bugün durduramadık. Kalitelerini gösterdiler. Daha iyisini yapmak isterdik ama olmadı" diye konuştu.

"OYUNCULARIMA KIZGIN DEĞİLİM"

Takımının bugün oynadığı oyundan dolayı oyuncularına kızgın olmadığını aktaran Morozs, "Bugün oyuncularıma kızgın değilim. İyi oynayan oyuncularım vardı. Bazı oyuncularım kalitesini gösterdi. Avrupa Konferans Ligi gruplarında olmak bile bizim için başarı. Kaybettiğimiz için tabii ki mutsuz ayrılıyoruz" şeklinde konuştu.

"BILL'İN PERFORMANSINDAN MEMNUN KALMADIM"

32'nci dakikada oyundan aldığı Bill'in performansından memnun olmadığı için değişiklik yaptığını aktaran Morozs, "İyi oynayan oyuncularım vardı. Bill'in performansından memnun kalmadım. Ofansif anlamda bize yardım ettiği gibi defansta da bize yardım etmesini bekliyorduk. Bu anlamda eksiği vardı. Yediğimiz ilk golde de hata yaptı. Bu yüzden onu çıkardım. Bu tip maçlarda iyi odaklanmalısınız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Morozs, "Avrupa'da bu sezon oynadığınız en kötü maç bu muydu" şeklinde gelen bir soruya ise "Evet bu ve Hearts maçıydı. Avrupa'da sonuç ve puan önemli. Biz bu maçlarda puan alamadık ve bu yüzden bunlar kötü maçlardı. Analizimizi yapıp daha ileriye gitmeye çalışacağız" şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.