Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarına teşekkür etti

26 Nisan 2022 Salı, 16:34

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Skorun 3-0 olması taraftarların tepkisini çekerken, maçı Vodafone Park Stadı'nda izleyen seyirciler yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahürat yaparak, ıslıklarla tepkilerde bulundu.

Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ta yıllarını geçiren Ricardo Quaresma lehinde de tezahürat yaptı. Quaresma ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş formasını tuttuğu sırada çekilen görseli kullanarak taraftara teşekkürlerini iletti.

Quaresma paylaşımında "Taraftarların hala adıma tezahürat yaptığını bilmek güzel. Beşiktaş, hala kalbimdesiniz. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.