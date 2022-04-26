Ricardo Quaresma Beşiktaş taraftarına teşekkür etti
Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig 34. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maç sırasında taraftarlar Ricardo Quaresma lehinde tezahüratta bulundu. Portekizli yıldız yaptığı sosyal medya paylaşımı ile taraftara teşekkürlerini iletti.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Skorun 3-0 olması taraftarların tepkisini çekerken, maçı Vodafone Park Stadı'nda izleyen seyirciler yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahürat yaparak, ıslıklarla tepkilerde bulundu.
Siyah-beyazlı taraftarlar Beşiktaş'ta yıllarını geçiren Ricardo Quaresma lehinde de tezahürat yaptı. Quaresma ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Beşiktaş formasını tuttuğu sırada çekilen görseli kullanarak taraftara teşekkürlerini iletti.
Quaresma paylaşımında "Taraftarların hala adıma tezahürat yaptığını bilmek güzel. Beşiktaş, hala kalbimdesiniz. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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