Ricardo Quaresma'dan Beşiktaş'a mesaj: 'Başkan söz verdi ama...'

Yayınlanma: 30.10.2024 - 16:33

Güncelleme: 30.10.2024 - 16:33

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini açıkladı.

Son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki Quaresma, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasına mesaj gönderdi.

Ricardo Quaresma açıklamasında, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık" ifadelerini kullandı.

"PORTO VE BEŞİKTAŞ İLE VEDA MAÇI"

Öte yandan Quaresma, "Porto ve Beşiktaş beni çok etkiledi ve benimle birlikte ölecekler. Çünkü onları çok seviyorum. Bu yüzden Porto ile Beşiktaş arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir yarıda Beşiktaş diğer yarıda ise Porto forması giymek istiyorum. Bu benim için çok değerli olur" açıklamasını yaptı.

QUARESMA'NIN BEŞİKTAŞ YILLARI

Beşiktaş'a 2010 yılında imza atan ve üç sezon siyah-beyazlı takımda oynayan deneyimli futbolcu, Al-Ahli döneminin ardından 2014'te Porto'ya döndü. Portekiz ekibinde yarım sezon forma giydikten sonra yeniden Beşiktaş'la anlaşan Quaresma 4 yıllık ikinci döneminin ardından takımdan ayrıldı.

Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giyen Ricardo Quaresma son olarak Vitoria'da oynadı. 41 yaşındaki futbolcu kariyeri boyunca çıktığı 681 maçta 112 gol ve 166 asist kaydetti.