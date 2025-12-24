Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş iddia!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi Vaclav Cerny'nin golleriyle 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar bu sonuçla Türkiye Kupası'nın grup etabına galibiyetle başladı.

Maçın ardından derbiyi Sports Digitale YouTube kanalında değerlendiren Rıdvan Dilmen, “Kulübelere baktığımızda Fenerbahçe’nin çok zayıf bir kulübesi vardı. Tek tecrübeli oyuncu Çağlar’dı; o da zaten uzun zamandır oynamıyor. Dakikalar geçtikçe bunun Beşiktaş’ın lehine olacağı belliydi. Fenerbahçe, Türkiye sınırları içerisindeki ilk mağlubiyetini almış oldu” dedi.

'BENCE GİTTİ O'

Beşiktaş'taki geleceği belirsizliğini koruyan Rafa Silva'yla ilgili Dilmen, “Ben şöyle okuyorum Rafa Silva olayını. İki taraf da birbirlerine blöf yapıyor. Beşiktaş diyor ki 'Gitsin ama 3'e 5'e bırakmayayım'. Silva da zorluyor beni ucuza verin diye, muhtemelen anlaştı bir kulüple. 15'e değil de 5-6 vereyim de gideyim diyor. Bence gitti o diye düşünüyorum. Duyum falan değil" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE'NİN ACİL SANTRFORA İHTİYACI VAR'

Fenerbahçe'nin transfer gündemini değerlendiren Dilmen şunları kaydetti:

“Neden alacak anlamadım. Kerem, Asensio, Nene var. Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı santrfora ihtiyacı var. Acil Veerman'a ihtiyacı var. Musaba ile uğraşacağıma çok iyi bir santfor alırım, orta saha alırım, stoper alırım. Fenerbahçe'nin dört oyuncuya ihtiyacı var, ihtiyaç olarak ilk 4'e girmez sol ön oyuncu. Musaba'yla uğraşacağıma önce ihtiyaçlarımı karşılarım. Sol bek, sol stoper, forvet ve orta saha.”