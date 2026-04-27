Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş iddia: 'İsmail Kartal olsaydı...'

Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş iddia: 'İsmail Kartal olsaydı...'

27.04.2026 09:12:00
Rıdvan Dilmen'den derbi sonrası flaş iddia: 'İsmail Kartal olsaydı...'

Eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-0 kaybettiği derbiyi değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 gibi net bir skorla geçti ve bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkardı.

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den Sports Digitale'de değerlendirmeler geldi. 

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde: 

"Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor ki yıllardır olamıyor. Ben şampiyonluğun kaybedildiğine tabii ki üzülürüm. Fakat şampiyonluğun maçını İsmail Kartal'ın, 6 puan geride oynayıp 10 kişi kalan Fenerbahçe'siyle şampiyonluğu kaybetmesini isterim."

"TARİHE GEÇECEK BİR SKORLA BİTTİ"

"Tabii ki şampiyon olmasını isteriz ama oraya aynı ortamda gitti, rakip 6 puan önde ve aslında hepimiz kabullenmiştik.  Ama bir şey vardı takımda. Geçmişe döndüğümüz zaman çok örneklerini veririm ama şu örneği veremem. Bakın 5-1 Galatasaray Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'yi yendi. Maçta Fenerbahçe'nin 6-7 tane net pozisyonu vardı. Tarihe geçecek bir skorla bitti. Ben 3-0'dan 4-3'ler vesaire 4-1 onlara falan girmeyeceğim daha. Bizim amblemimiz bunu hak etmiyor."

"İSMAİL KARTAL OLSA GALATASARAY BU KADAR RAHAT OLAMAZDI"

“Bu tartışmaları bir kenara bırakalım. İsmail Kartal da Aykut Kocaman da bizim arkadaşlarımız. Ayrıca iddia ediyorum İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi.”

“Fenerbahçe, bu akşam diyelim Tedesco’yu gönderdi. İsmail Kartal’ı ya da Aykut Kocaman’ı getirdi. İyi mi kötü mü? Bu panikle kongre kararı alıp Ali Koç yönetiminin yaptığı hatayı yapmamak lazım.”

"FENERBAHÇE’NİN YILLARDIR YAPTIĞI HATAYI YAPMAYIN"

“Akil Fenerbahçeliler yıllardır hiçbir karşılık beklemeden Fenerbahçe için çalışanlar. Fenerbahçe’nin yıllardır yaptığı hatayı yapmayın. Tedesco değil, Jose Mourinho’yu getirdin bir şey olmadı. Pep City’i bıraksın gelsin yine bir şey olmaz. Fenerbahçe’nin bu konjonktüründe olmaz.”

"Okan Buruk’un futbol aklı yok mu? Sergen hocanın yok mu? Benim, İsmail hocanın aklı yok mu? Bizim yapamadığımızı yöneticiler yapacak.

"ACİL EYLEM PLANI LAZIM"

Fenerbahçe’de Aykut’la Oğuz gönderildi. Doğru karar da değildi. Acil eylem planı lazım. Mesele Sadettin bey değil. Başka bir isim değil. Akil isimleri buyursun Fenerbahçe’ye yol göstersin."

