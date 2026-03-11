Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...

11.03.2026 09:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Rıdvan Dilmen, katıldığı YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetini Sports Digitale YouTube kanalında yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

“Biz lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık. Tekrarını verelim. Benzer oldu. O günkü Liverpool'la bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Cin gibi olmanız lazım. Mesela Abdülkerim Bardakcı'nın dakika 87'de arka adelesine kramp girdi, hemen oyuna devam etti. 'Niye benim yüzümden 1 dakika daha fazla uzatma olsun? diye düşünüyor.”

"BUGÜNLER İÇİN YAPILMIŞ BİR KADRO"

“Galatasaray özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro. Ligimiz takımlarımızı buna hazırlamıyordu. Şimdi Galatasaray'ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190'larda. Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda.”

“Gabriel Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Torreira'yı hep konuştuk. Bu maçta belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da bu net."

Image

"BARIŞ ALPER, RAKİPLERİN DENGESİNİ BOZUYOR"

"Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Leroy Sane oynamadı ve belki rövanşta oynayacak bilmiyoruz. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper Yılmaz var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.”

“Barış Alper Yılmaz'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor.

"YÜZDE 55'E 45 DİYORUM"

Bence Okan Buruk da geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bunların olmadığını geçen sene anladı. Ancak bu orta sahayla Liverpool'u yenersin. Rövanşta orta sahadaki üçlünün kart sınırında olmadan çıkacak olması önemli.”

"Rövanşta seyirci ve Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin '60'a 40 Liverpool'un şansı var' derdim. Şimdi 55'e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."

İlgili Konular: #galatasaray #liverpool #rıdvan dilmen #uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Spor yazarları Galatasaray - Liverpool maçını yorumladı: 'Çok ama çok büyük iş'
Spor yazarları Galatasaray - Liverpool maçını yorumladı: 'Çok ama çok büyük iş' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı kaleme aldı.
Arne Slot'tan maç sonu büyük övgü: 'Galatasaray çok şanslı'
Arne Slot'tan maç sonu büyük övgü: 'Galatasaray çok şanslı' Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından görüşlerini aktardı.
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı!
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimleri duyurdu.