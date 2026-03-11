Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için tur iddiası! Yüzde verdi...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Liverpool galibiyetini Sports Digitale YouTube kanalında yorumladı.

Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi şu şekilde:

“Biz lig aşamasındaki 1-0'lık galibiyette de yayın yapmıştık. Tekrarını verelim. Benzer oldu. O günkü Liverpool'la bugünkü arasında fark yok. Bu tempoyla maçı bitirmek kolay olmuyor. Cin gibi olmanız lazım. Mesela Abdülkerim Bardakcı'nın dakika 87'de arka adelesine kramp girdi, hemen oyuna devam etti. 'Niye benim yüzümden 1 dakika daha fazla uzatma olsun? diye düşünüyor.”

"BUGÜNLER İÇİN YAPILMIŞ BİR KADRO"

“Galatasaray özellikle devre arasından itibaren bugünler için yapılmış bir kadro. Ligimiz takımlarımızı buna hazırlamıyordu. Şimdi Galatasaray'ın savunması ve kalecisi 186, 187, 190'larda. Yedek kulüben de iyi olacak bu maçlarda.”

“Gabriel Sara çok yetenekli oyuncu ama belli bir dakikadan sonra zorlanıyor. Biz hep Torreira'yı hep konuştuk. Bu maçta belki konuşmayız çünkü bugün herkes Torreira kadar koştu mücadele etti. Rotasyondan bahsedemeyiz Galatasaray'da bu net."

"BARIŞ ALPER, RAKİPLERİN DENGESİNİ BOZUYOR"

"Icardi'nin büyük kariyeri var ama şu maçı kaldırabilir mi? Leroy Sane oynamadı ve belki rövanşta oynayacak bilmiyoruz. Sane belki oynamak ister ama bir dakika Sane, orada Barış Alper Yılmaz var. Galatasaray'da yedek oyuncu mefhumu kalmadı. Oynayan grup belli.”

“Barış Alper Yılmaz'ın 2-3 maçtır Şampiyonlar Ligi'nde 4-5 oyuncuya kart göstertmesi var. Böyle bir silah rakibin dengesini bozuyor.

"YÜZDE 55'E 45 DİYORUM"

Bence Okan Buruk da geçmiş yıllarda yaptığı hatalardan döndü. Bunların olmadığını geçen sene anladı. Ancak bu orta sahayla Liverpool'u yenersin. Rövanşta orta sahadaki üçlünün kart sınırında olmadan çıkacak olması önemli.”

"Rövanşta seyirci ve Liverpool'un presi tabii ki etkileyecektir. Sonuçta 1-0 önemli bir skordur. 0-0 olsaydı örneğin '60'a 40 Liverpool'un şansı var' derdim. Şimdi 55'e 45 diyorum. Liverpool deplasmanında tabii ki ibrenin Liverpool'dan yana olmasını beklerim."