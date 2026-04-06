Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken şampiyonluk iddiası!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle maç eksiği bulunan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve çarpıcı bir iddiada bulundu.

Dilmen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray kazanırsa yüzde 70 Galatasaray şampiyon olur, eğer kazanırsa. Zor bir maç oynuyor (Göztepe) ben kaybedeceğini düşünmüyorum. Ben, Fenerbahçe'nin 2 maç üst üste kazanacağını düşünüyorum Rize maçı çok zor geçer onu söyleyeyim. Kayseri'yi yener.... Göztepe'yi geçerse Galatasaray, yüzde 70 şampiyon olur."