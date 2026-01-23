Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken iddia: 'Fenerbahçe’nin en büyük problemi...'

23.01.2026 09:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Aston Villa'yı konuk ettiği Avrupa Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 1-0 kaybederek Avrupa kupalarında bu sezon sahasına ilk yenilgisini aldı.

Bu sonuçla 11 puanda kalan sarı-lacivertliler, turu son maça bıraktı.

Fenerbahçe, ligin son haftasında deplasmanda Romanya'nın FCSB ekibiyle karşılaşacak.

Maçın ardından deneyimli yorumcu Rıdvan Dilmen mücadeleyi Sports Digitale'de değerlendirdi. 

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumlarından öne çıkanlar:

“Favorilerden Aston Villa ile gizli favorilerden Fenerbahçe'nin maçı vardı. Aston Villa kontrasyonu çok yüksek geldi buraya. Maçın başında üstünlüğü eline aldı. İki farklı Fenerbahçe izledik. İlk 60 dakika ve sonraki 37 dakikadaki Fenerbahçe. İlk 60 dakikada organizasyon olarak kötü Fenerbahçe. İlk yarı soyunma odasına 1-0'la girdiğine şükrediyorduk.”

'FENERBAHÇE’NİN SEZONA BAKIŞ AÇISI ÇOK SAĞLIKLI'

“Kaleye tehdit unsuru Talisca girdikten sonra oldu. Öndeki oyuncular verimli olamazsa o kadar zorlanırsınız ki bu takımlara karşı. 50-55. dakikalarda 3-0 bile olabilirdi. Ama o dakikadan sonra Fenerbahçe ipleri aldı. Antrenörleri ne dedi 4 tane oyuncuyu birden değiştireyim, Fenerbahçe geliyor çünkü dedi.

Ben maçın skorunda değilim, Fenerbahçe’nin sezona bakış açısına bakıyorum; bu da son derece sağlıklı ve motive. Önemli olan, Aston Villa gibi bir takıma karşı oyunun son bölümünü tek kaleye çevirmektir.”

'FENERBAHÇE’NİN EN BÜYÜK PROBLEMİ...'

“Fenerbahçe’nin en büyük problemi, sol ve sağ taraf oyuncularının golcü olmaması. Sow, Emenike, Kuyt oynadığı zaman atıyordu. Fenerbahçe'de tek gol yolu Talisca ve Asensio'nun gol yeteneği. Kerem örneğin ikinci forvet gibi içeride olacaksa, o zaman sola orta saha ya da sol bekinizi iyi sokmanız lazım. Ama elinizde o yok. Mesela bugün Levent olsaydı, çok farklı şeyler konuşabilirdik. Galatasaray maçının golüne benzer golü görebilirdik.”

İlgili Konular: #fenerbahçe #Aston Villa #rıdvan dilmen

