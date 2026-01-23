Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Altılı Final'i garantiledi!

Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Altılı Final'i garantiledi!

23.01.2026 00:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fenerbahçe Opet EuroLeague'de Altılı Final'i garantiledi!

Fenerbahçe Opet, Kadınlar EuroLeague'in ikinci tur 4. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Umana Reyer'i 71-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar EuroLeague ikinci tur F Grubu 4. maçında konuk olduğu İtalyan ekibi Umana Reyer'i 71-61 yendi.

Palasport Taliercio Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk periyodunu 27-18 önde geçen sarı-lacivertliler, devreyi de 51-30 üstün kapattı.

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 59-49 önde tamamlarken maçı da 71-61 kazandı.

ALTILI FİNAL'İ GARANTİLEDİ

Fenerbahçe Opet'te Gabby Williams ile Iliana Rupert'in 18'er sayısı galibiyete katkı sağlarken, ev sahibinde ise Ivana Dojkic, 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Organizasyonda 9. galibiyetini alan Fenerbahçe Opet, ikinci tur maçlarının bitmesine 2 hafta kala Altılı Final'i garantiledi. İtalyan ekibi ise bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #euroleague #Umana Reyer

İlgili Haberler

Domenico Tedesco'dan Youssef En-Nesyri iddialarına yanıt: 'Her zaman olduğu gibi...'
Domenico Tedesco'dan Youssef En-Nesyri iddialarına yanıt: 'Her zaman olduğu gibi...' Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kaybettikleri Aston Villa maçının ardından görüşlerini aktardı.
PFDK'den 103 menajere bahis cezası!
PFDK'den 103 menajere bahis cezası! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.
Porto'ya puanı 90'da Deniz Gül getirdi!
Porto'ya puanı 90'da Deniz Gül getirdi! Deniz Gül'ün formasını giydiği Porto, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Viktoria Plzen ile 1-1 berabere kaldı.