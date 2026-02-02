Cumhuriyet Gazetesi Logo
Transfere onay bekleniyor... Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante hamlesi!

Transfere onay bekleniyor... Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante hamlesi!

2.02.2026 19:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Transfere onay bekleniyor... Fenerbahçe'den flaş N'Golo Kante hamlesi!

Fenerbahçe, N'Golo Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay beklerken, Fransız orta sahayı oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, Al Ittihad'den N'Golo Kante'yi sağlık kontrolünden geçirdi.

Sarı-lacivertliler, Fransız yıldız ve kulübü Al-Ittihad ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Kante transferi için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transferin onaylanmasını bekliyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, Suudi Pro Lig Yönetimi'nden transfer onayı beklerken, N'Golo Kante'yi Cidde'de sağlık kontrolünden geçirdi. Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleyen sarı-lacivertliler, zaman kazanmak adına Kante için sağlık kontrolü hamlesinde bulundu.

BENZEMA VE EN-NESYRI

Al Ittihad forması giyen Karim Benzema, Al Hilal'e transfer oluyor. Benzema, Al Hilal ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, Benzema'nın Al Hilal'e transferinin ardından Al Ittihad'den Kante transferinde Youssef En-Nesyri'yi de kullanacak.

Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'ın teklifini kabul etti. Transferin resmiyete dökülmesi için Suudi Pro Lig onayının beklendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan Kante, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

3 TRANSFER İÇİN ONAY BEKLENİYOR

Kante, Benzema ve En-Nesyri transferleri için Suudi Pro Lig Yönetimi'nden onay bekleniyor.

İlgili Konular: #fenerbahçe #n'golo kante #Al Ittihad Kalba

İlgili Haberler

Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor!
Fenerbahçe ile anılmıştı: El Karouani yeni takımına imza atıyor! Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ın, Utrecht ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Souffian El Karouani ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi
CANLI YAYIN: Kocaelispor - Fenerbahçe CANLI ANLATIM | Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesi Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma ile ilgili tüm ayrıntılar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de…
Fenerbahçe'nin talebi sonrası... Ajax, Fred transferinden vazgeçti!
Fenerbahçe'nin talebi sonrası... Ajax, Fred transferinden vazgeçti! Fenerbahçe forması giyen Fred için devreye giren Hollanda devi Ajax'ın, sarı-lacivertli yönetimin talep ettiği 3.5 milyon Euro'luk kiralama bedelini yüksek bularak transferden vazgeçme noktasına geldiği iddia edildi.