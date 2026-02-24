Rıdvan Dilmen'den N'Golo Kante tepkisi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibiyle 90+10. dakikada yediği golle berabere kaldı ve zirvede puan eşitleme şansını kaybetti.

Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de 1-1'lik beraberliği değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

“Futbol böyle bir oyun tek atakta 3 tane stoper sahadayken gol yiyebiliyorsunuz. İkinci yarı 83 kere top Kasımpaşa'nın ayağına değmiş ve kazanamıyorsunuz. Olayın duygusal yönüne bakalım bir de… Perşembe travmatik bir oyun ve skor. Ardından da Konya maçında gelen skor. Taraftar dedi ki işte coşku fırsat… Öyle bir lig oynuyoruz ki kaliteyi çok tartışırım ama maçlar artık gol yememe üzerine oluyor. Her puan değerli diyor takımlar.”

'GUENDOUZİ GİBİ BİR OYUNCUDAN BEKLEMEZSİN'

“Kasımpaşa 0-0 için çabalayan bir takımdı bugün. Fenerbahçe golü de buldu, Trabzonspor maçında da son 3 dakika rakip gelmişti kaleye bugün Kasımpaşa'nın geldiği gibi. Bunun nedenlerine bakmak lazım. Fenerbahçe gömüldü golden sonra. Guendouzi hayatı boyunca arkasında kendi takım arkadaşları varken oynuyordu. Futbol basittir, topa gideceksin. Bir anlık dalgınlık. Guendouzi gibi bir oyuncudan beklemezsin.”

'GOLÜ 65'TE ATSAN BÖYLE YAKALANMAYABİLİRSİN'

“Golü 65'te atsan böyle yakalanmayabilirsin. 0 tehdit görerek oynadığın 45 ile 90+5 arasında sıfır tehdit gördün. Karambole birisi vurur diyoruz. Aynen de öyle oldu. Rakip değil Kasımpaşa, değil 10 kişi olsa farketmeyecek. Bitse diye bekliyorsun. Bunlar hep yıllardır Fenerbahçe'nin şampiyon olamama halinin sonuçları.”

'KANTE SUUDİ ARABİSTAN'DA BAYAĞI GERİYE GİTMİŞ'

“Fenerbahçe, Galatasaray'a bir beraberlik şansı daha verdi. Örnek Beşiktaş deplasmanı. İlk gideceği deplasman olduğu için söylüyorum. Kante'yle ilgili geçen yanlış yorumladım. Kante 6 oynar dedim. Bugün gördüm ki Kante fiziksel olarak Suudi Arabistan'da bayağı geriye gitmiş. Bugün niye 6 oynamadı demem.”

'ÇAĞLAR HEP SORU İŞARETİ BENİM İÇİN'

“Birincisi Çağlar hep soru işareti benim için, iki orijinal sol beki yok Fenerbahçe'nin. Son dakika Cherif kiralamasıyla, Fenerbahçe'nin bas bas bağıran forvet eksiğine rağmen o gün dedim ki Fenerbahçe büyük risk aldı. Ben Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan teknik adama başarılı diyemem. 22 kişilik kadroya teknik direktör ve başkan ikinci yarıya hazırlamıyorsanız. forvetsiz giriyorsanız; Cherif bir soru işareti ani hamle diye düşünmek lazım. Bunlar olacak o zaman. Bu puan kayıpları olacak. Bak Okan Buruk 1. santrforunu götürmedi Konya'ya ve yenildi. Türkiye'de atan ve tutan meselesi.”