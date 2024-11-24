Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini!

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:17

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:17

Fenerbahçe'nin Kayseri'yi 6-2, Galatasaray'ın ise Bodrum FK'yi 1-0'la geçtiği karşılaşmaların ardından Rıdvan Dilmen, ses getiren yorumlarda bulundu.

HT Spor'da konuşan Dilmen'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Ben geçen sene de aynı yorumu yaptım. Beşiktaş'a parantez açıyorum hakemle ilgili sıkıntı yaşadılar. Şampiyonlukları Fenerbahçe ve Galatasaray kazanır değil, kaybeder kaybederse. Fenerbahçe ilk 9 haftada 7 puan kaybetti. Bu ligde puan saygısızlık olmasın bütün takımlara hepsi saygı duyduğumuz takımlar ama bu kadrolar(Galatasaray-Fenerbahçe) rakiplere yenilmez, puan kaybederler. Zaten o 102 ve 99 puan bunu gösteriyor."

'GALATASARAY'IN SÜREKLİ KAZANIP GİTMESİ LAZIM'

"Ben, Fenerbahçe'nin geride kalan 24 maçta en az 55 puan alma ihtimalini yüksek görüyorum.Bu yüzden Galatasaray'ın sürekli kazanıp gitmesi lazım. İki takımın açlık ve konsantrasyonları tavan yapmış durumda."