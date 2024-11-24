Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini!

Süper Lig'in 13. haftasını Fenerbahçe ve Galatasaray kayıpsız geçti. İki ekibi değerlendiren Dilmen, takımların ligin geri kalanında yaşayacaklarına dair dikkat çeken bir tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray tahmini!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:17

Fenerbahçe'nin Kayseri'yi 6-2, Galatasaray'ın ise Bodrum FK'yi 1-0'la geçtiği karşılaşmaların ardından Rıdvan Dilmen, ses getiren yorumlarda bulundu. 

HT Spor'da konuşan Dilmen'in Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Ben geçen sene de aynı yorumu yaptım. Beşiktaş'a parantez açıyorum hakemle ilgili sıkıntı yaşadılar. Şampiyonlukları Fenerbahçe ve Galatasaray kazanır değil, kaybeder kaybederse. Fenerbahçe ilk 9 haftada 7 puan kaybetti. Bu ligde puan saygısızlık olmasın bütün takımlara hepsi saygı duyduğumuz takımlar ama bu kadrolar(Galatasaray-Fenerbahçe) rakiplere yenilmez, puan kaybederler. Zaten o 102 ve 99 puan bunu gösteriyor."

'GALATASARAY'IN SÜREKLİ KAZANIP GİTMESİ LAZIM'

"Ben, Fenerbahçe'nin geride kalan 24 maçta en az 55 puan alma ihtimalini yüksek görüyorum.Bu yüzden Galatasaray'ın sürekli kazanıp gitmesi lazım. İki takımın açlık ve konsantrasyonları tavan yapmış durumda."


Etiketler: #rıdvan dilmen #fenerbahçe #galatasaray

İlgili Haberler

Galatasaray'da maç sonu gerginlik! Muslera ve Kerem Demirbay...

Galatasaray'da maç sonu gerginlik! Muslera ve Kerem Demirbay...
Spor yazarları Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın esas eksiği...'

Spor yazarları Bodrum FK - Galatasaray maçını yorumladı: 'Galatasaray'ın esas eksiği...'
Batshuayi'den galibiyet açıklaması: 'İyi bir Galatasaray göremedik ama...'

Batshuayi'den galibiyet açıklaması: 'İyi bir Galatasaray göremedik ama...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler