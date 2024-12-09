Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken VAR iddiası: 'Tuhaf kararlar çıkıyor'

Yayınlanma: 09.12.2024 - 13:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 13:46

Rıdvan Dilmen, Sivasspor-Galatasaray maçını HT Spor'da değerlendirdi. Dilmen, Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR'daki konuşmalar hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Turgut Doman'ın Rey Manaj'a kırmızı kart vermesi gerektiğini aktaran Rıdvan Dilmen, "Hata yaptı" ifadesini kullandı.

'TUHAF TUHAF KARARLAR ÇIKIYOR'

Türk hakemliğinde büyük rezaletlerin yaşandığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Bu maçtan bağımsız söylüyorum. Tuhaf tuhaf kararlar çıkıyor" dedi.

'YAYINLAMASINLAR, BEN SÖYLEYEYİM'

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Barış Alper Yılmaz-Rey Manaj pozisyonu sonrası VAR'daki konuşmalar hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"VAR ile hakemin ne konuştuğunu yayınlamasınlar, ben söyleyeyim" diyen Rıdvan Dilmen "VAR hakemi 'Hocam potansiyel bir kırmızı kart var. Gelir misin?' dedi. Hakem de 'Şu açıdan da bakayım. Bence yeterli bir basma değil' dedi, gitti" şeklinde konuştu.