Rıdvan Dilmen: 'Jorge Jesus büyük hata yaptı'

12 Kasım 2022 Cumartesi, 19:43

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamarı...

'Kadro genişliğine rağmen Fenerbahçe bir yerde sürantre olacaktı. Hem mental hem fiziksel olarak yorgunluğu görebiliyorduk. Bir iki tane istisna var tabii.

60. dakika civarı Giresunspor topu alıp vermemeye başladı. Oradan sonra değişiklik yapma ihtiyacı duydu Jesus. Oyuna giren Emre Mor şöyle bir oyuncu; ya Rennes maçındaki gibi maçı alır yada bugünkü gibi çok top ezer. Onun birçok kulübü gezmesinin sebebi bu.

"BÜYÜK HATA YAPTI"

Jesus bence büyük bir hata yaptı. Crespo'yu oyuna aldığında Arao'nun önüne koydu. Bence yan yana oynatmalıydı. Fenerbahçe, sete dönmesi gereken bir ortamda önde basmaya devam etti. Giresunspor topu ayağında tutarak Fenerbahçe'yi yordu.

Bugün Jesus bence problemi gördü ama oyunundan taviz vermek istemedi. Emre Mor'u oyuna alarak 'kumar' oynaması bunun en büyük göstergesi. Sivasspor maçında İsmail'i almıştı ve takım daha dengeli durmuştu.

Gülü seven dikenine katlanır. Bugün dikeni gördük. Ancak şunu da söylemek lazım; Fenerbahçe, İstanbulspor maçında olduğu gibi yine bireysel hatalardan 2 gol yedi. Szalai'nin savunmadayken daha fazla konuşması gerektiğini düşünüyorum.

"AYNI GOLÜ G.SARAY'A ATTI"

Giresunspor'un ikinci golüne bakın. Sainz, aynı golü Galatasaray'a da attı. Demek ki neymiş Serdar Aziz; maçtan önce rakibi analiz etmek gerekiyormuş.

Maçın son anında bir pozisyon var. Serdar Aziz'in ensesine tokat atılıyor. Top oyunda mı değil mi görmedim ama oyundaysa pozisyon penaltı. Hakemle ilgili tek aklımdaki soru işareti o pozisyon. Ancak maçın genelinde gördüğünü oynatmaya çalıştı.

Fenerbahçe'nin yenilmesinin ardından Başakşehir-Galatasaray maçının 0-0'a kilitlendiğini düşünüyorum. Onlar için de büyük bir şans bu ama yenilme riskini almak istemeyeceklerdir diye düşünüyorum.

Hocanın maç içindeki teşhisleri doğruydu ancak ben tedavi şeklinin doğru olmadığını düşünüyorum. Buna rağmen Fenerbahçe halen şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.'