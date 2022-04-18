Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a Ozan Tufan önerisi: Çok faydalı olur

18 Nisan 2022 Pazartesi, 11:00

Süper Lig'in 33. haftasında GZT Giresunspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen GZT Giresunspor ile Avrupa kupalarına katılım şansı elde etmek isteyen Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

RIDVAN DİLMEN'DEN OZAN TUFAN ÖNERİSİ

Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın Beşiktaş'ta iyi işlere imza atabileceğini söyledi. Dilmen'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Alex Teixeira, 3-4-3 takımında yedek kalır. Kötü oyuncu mu? Hayır ama yedek kalır. Ozan Tufan, Beşiktaş'a uyar ve çok faydalı olacağını düşünüyorum. Şut atar, kafaya çıkar ama Ozan'ın heyecanını ve kuvvetini koruması lazım."