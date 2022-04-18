UEFA dev finale Cüneyt Çakır'ı düşünüyor! Tarihe geçecek
Süper Lig’in kalan haftalarında ligde düdük çalmaya başlaması beklenen hakem Cüneyt Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin görev süresi yaklaşık 6 ay sürdü. MHK'nin istifa kararı, federasyon tarafından duyurulurken, yeni başkan ve kurul üyelerinin bugün açıklanacağı kaydedildi.
Gündoğdu sonrası liste dışı bırakılan hakemlere ne olacağı merak konusu oldu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, gelecek haftadan itibaren görevden çekilen hakemler sahaya dönecek.
CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇEBİLİR
2022 Dünya Kupası'na gitme şansı risk altında olan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a ise Katar yolu açıldı. Süper Lig'in kalan haftalarında ligde düdük çalmaya başlaması beklenen Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.
Bu arada UEFA’nın da Konfederasyon Ligi finalinde görev verme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edildi.
Bu gelişmelerden sonra İsviçre Federasyonu’nun Çakır ile ilgili talebinin de geçerliliğini yitirdiği ve iki ülke arasında gelecek yıllarda hakem işbirliği ve değişimi konusunun gündeme gelebileceği kaydedildi.
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