Ahmet Çakar'dan gündemi sarsacak MHK iddiası: Ses kaydı ortaya çıkarsa...
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevini bıraktı. Eski hakem Ahmet Çakar, Gündoğdu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in ardından, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu da istifa etti. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Ferhat Gündoğdu'nun istifası hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.
Çakar, "Aldığım bilgiyi söylüyorum. Beylerbeyi Tesisleri'nde Ferhat Gündoğdu ve MHK üyeleri atamaları yaparken, telefon geliyor. Ferhat Gündoğdu'na ses kaydı dinlettiler. 'Bu ses senin mi' diye sordular. Yarım saat sonra Ferhat Gündoğdu istifa etti" ifadelerini kullandı.
Tapenin ortaya çıkması durumunda büyük ses getireceğini belirten Çakar, "Ferhat Gündoğdu'ya dinletilen tape benim elimde olsa kanun gereği yayımlayamam. Ancak bu tape yurtdışından bir sosyal medya hesabından ortaya çıkarsa Türk futbolunda depremi o zaman görün siz!" dedi.
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