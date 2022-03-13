Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak paylaşım: Kaosa hazır olun

13 Mart 2022 Pazar, 09:01

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.

Dilmen yapılanların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.

Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:

"Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"