Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak paylaşım: Kaosa hazır olun
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi. Dilmen yapılanların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerle ilgili verdiği kararı sert bir dille eleştirdi.
Dilmen yapılanların Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tüzüğüne aykırı olduğunu duyurdu.
Rıdvan Dilmen'in paylaşımı şu şekilde:
"Aslında 13 hakemi yollamak TFF tüzüğüne aykırı. Çünkü 28 hakemin en fazla %20'sini klasman düşürebiliyor veya gözlemci yapabiliyorlar. TFF ve MHK, aldıkları bu kararın (benim bildiğimi MHK'nin içindekiler bilmiyor mu!) tüzüğe aykırı olduğunu bildikleri ve sayıyı tutturmak (!) için önümüzdeki hafta Riva'ya bazı hakemleri görüşmeye çağırdılar; çok sevdikleri için değil! Yerel ve uluslararası adli kaosa hazır olun! İnsanlarda Allah korkusu olmayıp, bir de kanun korkusu yoksa korkun!"
March 12, 2022
İlgili Haberler
- Yusuf Yazıcı CSKA Moskova'yı sırtlamaya devam ediyor
- Ahıska Türkü milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Avrupa Şampiyonu oldu
- Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı
Video Haberler
- Genç yurttaştan Ali Babacan'a çarpıcı ekonomi sorusu
- Türk Şehitlik Anıtı'na çirkin saldırı
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Şanlıurfa’da sünger atölyesi, alev alev yandı
- Bayraktar'ın katıldığı düğünde çakarlı araçlarla konvoy
- Esnafa kargo şubesinde karton bardak şoku
- 10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu
- Öğrenci servis kazasında şube müdürü ve şef açığa alındı
- Heyelan yolu kapattı
- Bursa'da buzlanan yolda 11 araç kazaya karıştı
En Çok Okunan Haberler
- Ukrayna’da olanlardan alınması gereken dersler
- Fenerbahçe, Alanya'da rövanş peşinde!
- Milan'a Empoli karşısında tek gol yetti
- İstanbul'da kar yağışı bitti mi?
- Juventus seriye bağladı!
- Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı
- Bayern Münih, Hoffenheim deplasmanından 1 puanla döndü
- Ahıska Türkü milli sporcu Kamaloğlu, Avrupa Şampiyonu!
- Derbinin kahramanı Yusuf Yazıcı! Herkes onu konuşuyor
- İstanbul'da son durum: Pazar sabahı sessizlik hakim