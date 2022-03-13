Ahıska Türkü milli sporcu Elvira Kamaloğlu, Avrupa Şampiyonu oldu
U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya mücadelesi veren Ahıska Türk’ü sporcu Elvira Kamaloğlu final maçında Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
U23 Kadınlar ve Erkekler Avrupa Güreş Şampiyonası, 07-13 Mart 2022 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Plovdiv şehrinde yapılıyor. 30 sıklette madalya mücadelesi verecek milli sporcular arasında daha önce birçok şampiyonluk elde etmiş olan Ahıska Türkü milli sporcu Elvira Kamaloğlu da kafilede yer aldı. Ukrayna’dan Erzincan- Üzümlü ilçesine iskan edilen Ahıska Türklerinden olan ve 2017 yılında Türk vatandaşlığını kazanan sporcu Güreş şampiyonasının yapılan eleme maçlarında İspanyol, Bulgar ve Polonyalı rakiplerini geçerek finale kaldı. Final maçında ise Macar rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu. 15 yaşında Türkiye’ye gelen Elvira Kamaloğlu grekoromen kadınlarda Türkiye’ye ilk altın madalyayı getiren isim oldu. Elvira, kazandığı bu başarı sonucunda hem kendisini hem de Türkiye’yi kadınlarda ilk kez takım halinde şampiyonluğa ulaştırdı.
Ayrıca 23 ülkenin katıldığı turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya ile tamamlayan milli sporcular Cumhuriyet tarihinde kadınlarda ilk kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. Yine aynı yollarla Türkiye’ye gelen ve Türk Vatandaşlığı kazanan Ahıska Türkü Milli Sporcu Emrah Ormanoğlu ise şampiyonada mücadelesine devam ediyor.
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