Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye Michy Batshuayi önerisi: Hiç düşünmeden alırım

15 Mart 2022 Salı, 21:58

Twitter hesabında takipçilerinden gelen soruları cevaplayan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'ye golcü önerisinde bulundu.

Dilmen, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi için, "Fenerbahçe'nin yerinde olsam hiç düşünmeden alırdım" dedi.

Batshuayi'nin ligin üzerinde bir golcü olduğu yorumunu yapan Rıdvan Dilmen, Belçikalı yıldızın Galatasaray derbisine yedek başlamasını anlayamadığını ifade etti.

İşte Dilmen'in paylaşımı: