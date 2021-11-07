Rıdvan Dilmen'den Karagümrük-Galatasaray değerlendirmesi
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu.
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
TRT Spor'da "Yüzde Yüz Futbol" programında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen, hakemlerin kafasının karışık olduğunun altını çizerek, "Anadolu takımları imza toplamazsa adımı değiştiririm. Başkanlar bağlanıyor, hakemler gidiyor. Gitmeyelim diye maç yönetecekler. Maç 1-1 olmasa 8 dakika uzatırdı hakem. Atilla Karaoğlan ezildi bugün maçta. Auta, korner falan verdi, skorun altında ezildi. Hakemlerin kafası karmakarışık." ifadelerini kullandı.
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