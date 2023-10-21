Osman Korkmazel: 'Derbide gülen Galatasaray…'

Yayınlanma: 21.10.2023 - 21:47

Güncelleme: 21.10.2023 - 21:48

Derbiler bir başka oluyor… Okan Buruk oynama yapmamış 11’yle, nasıl oynayacakları ezberimizde… Kartal’ın taze hocası Burak Yılmaz’ın, ‘hocalıkta terfi maçı’ desem yeridir; 11’ni de akılcı buldum. Tayfun Bingöl- Zaynutdinov’u orta merkeze taze kuvvet, G.Fernandes’e de gol bölgesine sık gitme görevi vermiş. Artık Halil Umut Meler’in düdüğünü bekliyoruz…

Tribünler yine ful, unutulması mümkün olmayan tarihi resimler, hele ki CUMHURİYET logosu. Yüksek tempolu bir maç izliyoruz. Beşiktaş önde baskıyı daha iyi yapıyor. Ama ilk tehlikeli atak Galatasaray’dan geldi, Angelino’nun sert şutunu kale içinden zor çıkardılar. Çok geçmeden bu kez Beşiktaş Aboubakar ile gole çok yaklaştı, dk. 17 de Tayfur Bingöl geç kaldı. Dk. 24.tempolu maç izlemeye devam ediyoruz. Oy oy bu kez Icardi bir fırsat harcadı, 1 dk. sonra ise fırsatçılığını konuşturdu ve fileleri havalandırdı. Hayda, Halil Umut Meler’e VAR’dan işaret geldi. İzledi sonucunda Mert Günok’a kırmzı gösterdi. Nedeni çizgi dışına çıkıp topu elle oynaması. Oyunda tempo düşer gibi olsa da Galatasaray’ın hücum zenginliği uzatmada da devam ediyor. Uzaktan sert şutlar Ersin’den güzel kurtarışlar. Vee Devre sona eriyor…

Burak Yılmaz’dan 2 değişim birden Masuaku-Chamberlain sahada. Beşiktaş daha baskın başladı oyuna. Galatasaray bekleme konumunda, 55’nci dk dan sonra gol bölgesine akıyorlar. 58’nci dk. da Icardi kaleyi yokladı. 2 dk. sonra Halil Umut Meler penaltıyı gösterdi, Var çağırdı gitti ve iptal etti. Tempo düşük olunca maçın da kalitesi düşüyor. Galatasaray’ı temposu hala düşük. Okan Buruk’tan hamle Dk. 65 Zaha-Tete dışarı Barış- Mertens içeri. Ancak 10 kişi olan Beşiktaş’ın baskısı devam ediyor. Dk. 69’da Rosier ortalı, Chamberlain şık vuruşlu golü de buldular.

Tribünler niye suskun, oyuncuların desteğe ihtiyacı var. Nihayet devreye girdiler. Çok geçmeden de Beşiktaş’ın hızı kesildi. Galatasaray’dan bir hızlı çıkış, kazanılan bir penaltı, Icardi’nin çok sert şutuyla gelen gol. Niye 3’ncü golü aramıyorlar? Okan hocadan gol bölgesine çıkın işaretleri. Top gol bölgesinde fazlasıyla geziyor. Uzatma 8 dk. Galatasaray ‘skoru koruma derdine düştü’ derken Halil Umut Meler’in çalan bitiş düdüğü ve ardından taraftarıyla birlikte gülen Galatasaray…