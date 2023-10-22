Spor yazarları Galatasaray - Beşiktaş derbisini yorumladı: 'Arjantinli tilki Mauro Icardi'

Yayınlanma: 22.10.2023 - 10:11

Güncelleme: 22.10.2023 - 10:11

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan dev derbiyi Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı. Spor yazarları zorlu mücadeleyi kaleme aldı.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Adnan Dinçer: "Derbide favori değil eksik Beşiktaş kazanacaktı az daha. On kişi olarak biraz taktik becerili oynasalardı olurdu Okan Buruk’u daha önce bu kadar etkisiz görmedim. Orta alanda yapılması gereken görev hiçbir taktik olmadığı için gerçekleşmedi. Kaleci Mert’in oyundan atılmasıyla büyük avantaj yakalayan Sarı-Kırmızılı takım avantajını kullanmakta etkisizdi. Kazandılar belki ama sadece derbi olarak değil genç teknik adamların dışında bir mücadele ederek. İlk yarının yarım saatinde sadece Icardi ile gol arayan ve hırsına yenik düşmesine karşı Mert’in hediyesini çözemediler. Gol farkı getirir derken 10 kişi ile öylesine elinden geleni yapan ve Rosier ile sağ kanattan getirdiği topu gol olarak kalesinde gören Galatasaray bekleneni rakibi karşısında veremedi. (Cumhuriyet)

"AŞK'TAN TARAFTARA"

Ebru Kılıçoğlu: "Beşiktaş’ın konsantrasyonunun düştüğü bu dakikalarda, kaleci Mert’in ceza sahası dışında topa müdahalesi kırmızı kart getiriyor. Bu karttan sonra Beşiktaş daha dengeli ve eşit bir futbol sergiliyor. Özellikle ikinci yarıda Burak Yılmaz’ın oyuncu değişikliklerinden sonra. Nitekim ikinci yarı G.Saray oyundan düşüp ‘hülyalara’ dalarken Beşiktaş ısrarını sürdürüyor. İstediği gol de 69’da Chamberlain ile geliyor. Oyundaki denge G.Saray’ın kendine gelmesini sağlıyor. Elle oynamaya verilen penaltı sayesinde 82’de yine Icardi ile 2. golü buluyorlar. Her ne kadar 10 kişilik Beşiktaş, asla oyunu bırakmasa da G.Saray taraftarının ‘Aşkı’ 3 puanı muhteşem bir performans sergileyen seyircisine hediye ediyor." (Cumhuriyet)

Uğur Meleke: "G.Saray ilk bir saatte ön alan baskısıyla Beşiktaş’ı defalarca hataya zorladı. Maçta bir ara şut istatistiği 14’e 1, rakip ceza alanında topla buluşma sayıları 20’ye 0’dı. İcardi, Amartey’ye büyük üstünlük kurdu, bu eşleşmeden hem skor, hem de personel avantajı çıkardı Arjantinli süperstar... Ancak bir ara geride topu geveleyip kaptırmaktansa, uzun vurmanın daha efektif olabileceğini fark etti Beşiktaşlılar. Ve böyle bir uzun topta Rosier-Oxlade işbirliğiyle dengeyi buldular. Ancak Galatasaray, Molde’de, Old Trafford’da, Kopenhag maçında nasıl vazgeçmediyse, dün de yetinmedi 1 puanla. Ve bir kritik galibiyet daha aldı ev sahibi ekip." (Hürriyet)

"Z RAPORU"

Ali Ece: "Maçta ilk yarı sadece Icardi 7 kez Beşiktaş ceza alanı içinde topla buluştu çünkü özellikle Amartey rakiplerine adeta da “Al da at kardeşim” tadında “kontra kilit” paslar verdi! Kalan topları zaten doğru dürüst kullanamadıkları için Beşiktaş koca devreyi Galatasaray ceza alanında topla buluşmadan bitirdi! O da yetmezmiş gibi ilk 45’te sürekli çaresiz geri paslar ile kendi kalecileri Mert’in adeta kucağındaki bombaya dönüşen kamikaze toplar “dürttüler”! Sonunda kaleci Mert’i Meler ile beraber el birliğiyle oyundan attırmayı başardılar! Kabahatin büyüğü kariyerinde stoperde 10 maçta bile iyi oynamamış Amartey’in bonservisi elinde diye stopere kurtarıcı etiketiyle alan futbol cehaletinde! Mücadelede ikinci yarıda gerçekten başta Ghezzal, Rosier ve Alex Oxlade Chamberlain gibi takım 10 kişiyken canını dişine takan oyuncuların emeklerine yazık oldu. Takım kurma konusundaki kör futbol cehaleti önce taraftarı çileden çıkardı sonra da Şenol Güneş’i yedi. Burak Yılmaz bu dengesiz ötesi kadroyla Beşiktaş’ı ilk 2’ye sokarsa zaten ileride çok büyük teknik direktör olur. Lakin yarın ilk iş en erken tarihte kongre kararı alıp Z raporunu yeni yönetime sunmak olmalı. Sonrasını tüm sezon konuşacağız." (Fanatik)

"ARJANTİNLİ TİLKİ MAURO ICARDI"

Bülent Timurlenk: "İcardi'yi gören rakiplerin ekstra panik yaptığı ortada. Arjantinli, golde ve Mert'in atılmasında tilki gibiydi. Derbide rakip 10 kişi ve 1-0 öndeysen vidaları gevşetmeyeceksin. Laubali oyunun faturasını, Beşiktaş kestiğinde Buruk girdi devreye. Yılmaz'ın takımının birinci bölgesinde yaptığı pas hatalarıyla, kendi kendini imha ettiğini söyleyebiliriz. Bu oyunun adı sonuçta Güneş'in gittiği, başkanın kongre kararı aldığı oyun. Derbilerin adamı, penaltıdan 3 puanı getirdi. Evet, alternatifi yok ama İcardi'nin son dakikaları topallayarak acı içinde oynamasına da gerek yok." (Sabah)

Oktay Derelioğlu: "Kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle maçı cebine koymuş gibi göründü. Futbolda rakip 10 kişi de olsa gol bulabilir. Beşiktaş 1-1'i çok güzel atak organizasyonla bulmayı başardı. Cebine koyduğu maçta bir anda Galatasaray panik oldu. Beşiktaş maça da ortak olmayı bildi. Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Tete bence beklenen performansı gösteremedi. İkinci yarıda Beşiktaş'ta Rosier, Ghezzal ve Chamberlain etkiliydi. Tabi ki Galatasaray'ın 82'de penaltıdan bulduğu ikinci gol maçın kilidini çözme adına önemliydi. Galatasaray, kazanarak yoluna devam etti. Ama lig de henüz bitmedi." (Takvim)