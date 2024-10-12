Rıdvan Dilmen'den Milli Takım iddiası: 'Tarihin en iyi 3-4 kadrosundan biri'

Yayınlanma: 12.10.2024 - 10:45

Güncelleme: 12.10.2024 - 10:45

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye'nin Karadağ'ı 1-0'la geçtiği maçı HT Spor'da yorumladı.

Genel anlamda milli takımı beğendiğini aktaran Rıdvan Dilmen, istekli ve arzulu bir oyun sergilendiğini belirtti.

"Milli takımın öndeki oyuncularından biri olsaydım arkamda Arda, Hakan ve Orkun'la oynamak isterdim" diyen Dilmen, söz konusu 3 futbolcunun teknik özelliklerini övdü.

"MONTELLA BÜYÜK SÜRPRİZLER YAPMIYOR"

Montella'nın kadroda çok büyük sürprizler yapmadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Herkes Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz yaptı diyebilir ama yapmıyor. Bugün işte öndeki dört oyuncuyu değiştirdi" dedi.

Milli takımın forvet hattında uluslararası tecrübe kazanmış oyuncuların olduğunu belirten ünlü yorumcu, "Daha iyi oynayabilir mi oynayabilir. Arda değişikliğinin yegane sebebi maçı 1-0 bitirmekti maçı. Ben Kaan'ı savunmaya çekerek defans hattını 5'ler diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler'in daha basit oynaması gerektiğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, "Bazen basit oynaması gereken yerlerde daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Kendisi bir şeyler yapmak istiyor. Real Madrid’de oynadıkça kendine güveni gelecek. Kendine güveni geldikten sonra kendini ispat etme zorunda olmayacak ve daha verimli olacak" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM İDDİASI

Milli takımın iyi bir jenerasyon yakaladığının altını çizen Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir iddia ortaya attı.

"TARİHİN EN İYİ 3-4 KADROSUNDAN BİRİ"

Dilmen, Montella'nın elindeki kadronun, tarihin en iyi 3-4 kadrosundan biri olduğunu öne sürdü.