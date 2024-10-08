Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

"SIKINTI YAŞARSINIZ"

"Ben, Galatasaray'ın 3'lü oynamadan da çift forvetle maça çıkabileceğini düşünüyorum. Bazen Mertens gibi Barış Alper gibi Yunus gibi formda oyuncusu olmasına rağmen fit durumdaki Icardi'yi Osimhen'le birlikte oynatır Okan Hoca."

"Yani 4-3-1-2 gibi. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın formasyonu doğru değildi bence. 2 tane ön libero ile oynadı."

"Öyle 4-4-2 değil. Sıkıntı yaşarsınız, ikinci bölgeyi kaybedebilirsiniz. Kasımpaşa maçındaki çift forvetli sistem benim en uzak olduğum bakış açımdır."