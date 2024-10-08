Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

Rıdvan Dilmen, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımın oyun sistemi hakkında yorum yapan Dilmen, "Bazen Mertens gibi Barış Alper gibi Yunus gibi formda oyuncusu olmasına rağmen fit durumdaki Icardi'yi Osimhen'le birlikte oynatır Okan Hoca" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2024 Salı, 09:44
Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında Galatasaray'ın Osimhen'in dönüşü geçeceği yeni sistemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Oyunculara göre sistem yaratılabilir. Benim elimde Osimhen olacak, benim elimde Icardi olacak. Hazır olacak ve ben bunlardan birini oynatmayacağım Süper Lig'de."

Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

"YUNUS'TAN FAYDALANAMAYACAK"

"Son Kasımpaşa maçındaki oyun şablonu değil de 3 tane gol atmış bir takımdan bahsediyorum."

"Mutlaka Okan Buruk daha kalabalık bir orta sahayla... Tabii burada feda edeceği futbolcular olacak."

"Mertens oturabilir. Mertens oynarsa arkasında 3'lü orta sahayla belki çok formda Yunus'tan faydalanamayacak."

Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

"SIKINTI YAŞARSINIZ"

"Ben, Galatasaray'ın 3'lü oynamadan da çift forvetle maça çıkabileceğini düşünüyorum. Bazen Mertens gibi Barış Alper gibi Yunus gibi formda oyuncusu olmasına rağmen fit durumdaki Icardi'yi Osimhen'le birlikte oynatır Okan Hoca."

"Yani 4-3-1-2 gibi. Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın formasyonu doğru değildi bence. 2 tane ön libero ile oynadı."

"Öyle 4-4-2 değil. Sıkıntı yaşarsınız, ikinci bölgeyi kaybedebilirsiniz. Kasımpaşa maçındaki çift forvetli sistem benim en uzak olduğum bakış açımdır."

Rıdvan Dilmen'den Yunus Akgün iddiası: 'Formda oyuncusu olmasına rağmen...'

"OSIMHEN'İN DÖNDÜĞÜ GÜN..."

"Mesela Jesus oynardı 4-1-3-2. O üç oyuncunun direkt kanat oyuncusu olmaması lazım."

"Bence Osimhen'in döndüğü gün 4-1-3-2 gibi 4-3-1-2 gibi sisteme dönüleceğini düşünüyorum."

"Çok nadir de olsa 3-5-2 de oynayacaktır."

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