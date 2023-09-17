Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için play-off iddiası!

Yayınlanma: 17.09.2023 - 11:02

Güncelleme: 17.09.2023 - 11:02

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV8,5 kanalında yayımlanan %100 Futbol programında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Dilmen, Süper Lig'de play-off ve play-out sistemine geçilebileceğini öne sürdü.

PLAY-OFF İDDİASI

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Gözüken tablo şu; Süper Lig'de iş play-off ve play-out'a doğru gidiyor. Zaten kulüpler ekonomik olarak da güç olarak da üsttekiler ve alttakiler olarak ayrılmış görünüyor. Üsttekiler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Adana Demirspor. Biraz işte Rizespor, Kayserispor ortalarda gözüküyor" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen

"BU SİSTEME DOĞRU GİDİYOR"

Sözlerine devam eden Dilmen, "4 takım küme düşecek, diğer bütün takımlar jantta gidiyor diye düşünüyorum. Üsttekiler ve alttakiler için play-off ve play-out sistemine götürecekler gibi geliyor bana" diye konuştu.