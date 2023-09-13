Spor yazarları Türkiye - Japonya maçını yorumladı: 'TFF'de vizyon yok'

Yayınlanma: 13.09.2023 - 09:23

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:23

Spor yazarları A Milli Takım'ın, Japonya karşısında aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Spor yazarlarının değerlendirmesi şu şekilde:

Uğur Meleke: "Milli takımımızın başında ciddi rakiplerle karşılaşılan maçlara umutsuz çıkan ve kritik müsabakaları oynamadan kaybeden bir teknik adam var. İstanbul’da Norveç’e karşı umutsuzdu, gruptaki şansımızı tüketti. Play-off’ta Portekiz’e karşı (daha önce hiç denemediği) üçlü savunmayı denedi, sol kanat bek olarak Berkan’ı kullandı. O noktada zaten Kuntz’a teşekkür etmeliydik, ama maalesef öyle bir vizyon yok TFF’de. Uluslar Ligi son iki maçında dahi sakin kalamadı, Lüksemburg ve Faroe Adaları’nı yenemedik. Euro 2024 elemelerinde Hırvatlar karşısında zaten amatör takım gibiydik. Son Ermenistan faciasıyla grubu 4 adaylı hale getirdik. İşimiz kolay değil." (Hürriyet)

"AZ BİLE YEDİK"

Turgay Demir: "Bugün hala nasıl bir sistem kurmalıyız diye tartışmak yerine Kurtarıcı arıyorsak tarihten hiç ders almamışız demektir. Ve dahası hala aramızda Fatih Terim göreve gelsin diye tartışanlar varsa, üstelik geçende Almanları dörtlediklerini düşünürsek Japonlardan az bile yedik derim ben." (Fotomaç)

Bilal Meşe: "Japonya’nın oturmuş bir oyun felsefesi var, asla taviz vermiyorlar. Keşke bizim de ideal bir kadro ve sistemimiz olsa! Puan maçlarında takımın sağıyla, soluyla oynamak risktir, bunu Ermenistan maçında gördük, dileriz Stefan Kuntz, dünkü maçtan dersler çıkarmıştır!" (Milliyet)

"TOPUN KOKUSUNU ALAMADIK"

Attila Gökçe: "Japonlar bizi öylesine bir baskı altına aldılar ki zaman zaman bırakın top kullanmayı, topun kokusunu bile alamadık. Alternatif kadroyla başladığımız ilk yarıda çok aciz durumlara düştük. Bu oyun hepimizi sarstı. Maçtan sonraki basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Kuntz, takımı ve futbolcuları karşısına alarak vazoyu kırdı." (Milliyet)

Tugay Kerimoğlu: " Milli Takım'dan mutlu değilim! Japonya karşısında 'Bitse de gitsek' gibi bir durum vardı. İkinci yarıda ki oyun, oyuncu değişiklikleriyle beraber biraz daha kendimize gelir gibi olduk ama yeterli olmadı. İçeride o kadar problem varsa saha dışına bu kadar yansıyorsa bunu çözmesi gereken teknik ekiptir. Milli takımda ego olayları oluyor olabilir bizim zamanımızda böyle şeyler olmazdı burası Milli Takım burada ego olmamalı. Birisi Hakan'ı ezmek istersen ben karşısına çıkarım. Hakan bu takımın kaptanı o röportaj vermeyecekse kim verecek köprü olan o."

"KUNTZ'UN HADDİNE DEĞİL"

İlker Yağcıoğlu: "İstikrar önemli ama kötüde de istikrar olmaz! Bahsettiğim kişi Stefan Kuntz! Milli Takım'da ve oyuncuların ruh halinde iyi bir durum görmüyorum. Ruh halleri hiç iyi değil. Kendi kalecilerinden başlayıp 3-4 kere atağa çıktınız sahada 11 kişisiniz hiç mi bir şey yapmazsınız ya. A Milli Takıma gelen oyucuların yüzde yüzünü vermemesi gibi bir ihtimal yok. Stefan Kuntz çıkıp milli ruhla ilgili bizim oyuncularımıza ruh aşılamak onun işi değil, onun haddine değil. Şu an yaptığı şey kamuoyu önünde milli takımda formanın hakkını vermiyor demek istiyor, öyle bir şey yok. Şu cümle çok ağır 'Ben ve ekibim kazanmak için kenardayız' eğer sen bu sözü söylüyorsan demek ki takımda kazanmak istemeyen topçular var bu çok ağır bir açıklama. Sen bunu söyleyemezsin. Bu açıklamalarla geçmiş açıklamaları kast ediyorsa alma kardeşim takıma o zaman alma. Bu kadroyu sen kurmuyor musun? Eğer takımda kazanmak istemeyenler varsa git bu takıma %100'ünü verecekleri çağır bu kadar basit."

"BİZ NE OYNUYORUZ"

Mehmet Özdilek: "Japonya'nın bir oyun aklı var saha organizasyonları çok yüksek. Milli Takım'da biz ne oynuyoruz? Bilen var mı? 4 yedik ama çok daha farklı bitebilirdi. Geldiğinden beri ilk defa Kuntz'un sesini bu kadar yüksek gördüm. Ermenistan maçı Kuntz'a etki etmiş olabilir. Zaman zaman işler iyi gitmez ama hiçbir teknik adam oyuncusunu medyanın önüne atmaz. Eğer oyuncuyu öne atıyorsa bu iş bitmiş demektir. Oyuncu hoca ilişkisi bitmiş demektir."