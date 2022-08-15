Rıdvan Dilmen'den Valerien Ismael'e Ghezzal ve N'Koudou isyanı
Yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Rachid Ghezzal ve N'Koudou'yu oyundan çıkarmasını eleştirdi. Dilmen, oyuncu değişikliklerinin her şeyi değiştirdiğini söyledi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 3-3 beraberlikle biten Corendon Alanyaspor - Beşiktaş maçının ardından TV 8.5 ekranlarında değerlendirmelerde bulundu.
Dilmen, Rachid Ghezzal ve N'Koudou'nun oyundan çıkmasını büyük bir şaşkınlıkla karşılarken, şu değerlendirmelerde bulundu:
"ISMAEL OYNATACAK OYUNCULARI ALDI"
"Kim oyunda kalsın desen Ghezzal ile N'Koudou'yu söylerdim. Senin tek kontra atak silahın N'Koudou, sana set oyunu oynatacak Ghezzal ve Salih, üçünü de çıkardı oyundan. Bal yapmayan arı gibi oyuncular vardır. Bugün muhtemelen en çok koşan isim Gedson Fernandes'tir ancak icraat var mı? Yok. Josef de Souza da koşuyor mesela ama onda icraat var. Maç sonu Alanyaspor %78 topa sahip olmuş. Beşiktaş, 5-3-1 oynarken topa nasıl hakim olacak? Takımı oynatacak oyuncuları oyundan aldı Ismael. Ancak Alanya'nın hocası yapabilirdi böyle değişiklikleri."
"BOYD GİRMEMELİYDİ"
"Maç 3-1'ken Gedson Fernandes'in oyunda kalması normal. Ancak Berkay-Salih-Gedson üçlüsünden çıkacak isim Berkay olmalıydı. Boyd'un da oyunda olmaması gerektiğini düşünüyorum."
"KAÇINILMAZ SONU BİRLİKTE HAZIRLADILAR"
"Hakemin yanlışları vardı. Emrecan'ın ilk sarı kartı doğru değil, Fatih Aksoy ilk yarının sonunda ikinci sarı karttan atılmalıydı. Yasin Kol, geçen sezon iyi maçlar çıkarmıştı ancak bugün özellikle fizik olarak çok kötüydü. Çoğu pozisyonu 30-40 metreden takip etti. Hem hakem Yasin Kol hem de Valerien Ismael, yaptıkları hatalarla bu kaçınılmaz sonu birlikte hazırladılar. Bu maç 3-1 de bitseydi aynı yorumları yapardım."
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