Rıdvan Dilmen’den Vitor Pereira çıkışı

22 Ocak 2022 Cumartesi, 17:46

Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının devre arasında TRT Spor ekranlarında yorumcu Rıdvan Dilmen, Pereira dönemini eleştirerek hoca ve oyuncular hakkında dikkat çekici sözler sarfetti.

“En azından oyuncuların başında bir hoca var. Oyuncular da Pereira döneminde laylaylom gidiyordu” diyen Dilmen, “8. haftadaki tavşancıdan sonra daha derli toplu bir takım görüyoruz" şeklinde konuştu.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satırbaşları:

- Fenerbahçe'nin gol dışında 3-4 net pozisyonu var. Fenerbahçe o kadar iyi başladı ki oyunun durması Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Tempo düşünce Sivasspor nefeslendi. İsmail hoca iş bitmişten sonra geldi. 4-2-3-1 uzun süre oynamayan bir takım vardı.

- Oyuncular orijinal mevkilerinde oynuyor. Takım geçen hafta aman aman oynamadı ama hocanın taktik disiplin konusu var herkes mevkisinde oynuyor. Tavşanı şapkaya sokmak isteyen bir hoca vardı. Bu takım bunu oynar dediğimiz bir format var.

- Şimdi ilk yarıyı 4-0 önde kapatabilecek bir oyun oldu. Sivasspor'da sakatların olması da etkiledi. Fenerbahçe bundan sonra sürekli kazanır diye de bir şey yok. En azından oyuncuların başında bir hoca var. Oyuncular da Pereira döneminde laylaylom gidiyordu.

- Fenerbahçe haftaya Başakşehir ile oynuyor. Oyuncular da yavaş yavaş değişir. Şimdi Zajc ve Crespo oynuyor, değişirse de yadırgamamak lazım. İsmail Kartal ve oyuncu grubu en iyisini oynamaya başlıyor.

- 8. haftadaki tavşancıdan sonra daha derli toplu bir takım görüyoruz.

Fenerbahçe'nin, sezon başında ikinci kez göreve getirdiği teknik direktör Vitor Pereira ile yollar, daha sezonun ilk yarısı bitmeden ayrılmıştı.