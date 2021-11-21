Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira'ya eleştiri: Szalai oynayabilirdi

21 Kasım 2021 Pazar, 18:50

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Karşılaşmadan önce, TRT Spor’da açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira’nın kadro tercihini değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, sahaya dörtlü savunma ile çıkan ve Attila Szalai’yi yedek soyunduran Pereira’yı eleştirdi. Dilmen, “Pereira, Kim ve Tisserand, Szalai’den önde diyor kadroya göre, bu tercih bana bir tuhaf geldi. Kim ve Tisserand’ın ekstra antrenman performansı yoksa, Szalai oynayabilirdi, ben her türlü tercih ederdim” dedi.

Dilmen’in ifadeleri şu şekilde:

"En büyük değişiklik Fenerbahçe'de var. Galatasaray'ın kadrosunun böyle olma ihtimali %100'dü, öyle de çıktı."

"Altay ile Berke arasında çok ciddi fark var. En kötü tecrübe farkı mesela. Fenerbahçe'nin çok iyi bir santrforu var, Enner Valencia. Ama onunla 2. ve 3. santrafor arasında da çok ciddi bir fark var."

"Berke Özer'in performansı çok önemli. Fatih Terim, 'gördüğünüz yerden vurun' demiş olabilir."

"Halil Umut Meler çok fazla derbi yönetmedi. Bana göre çok formda bir hakem. Benim eleştirdiğim konu başkaydı. Kolay da bir maç beklemiyor hakemi."