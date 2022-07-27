Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 5 Ağustos'tan itibaren Acun Ilıcalı'ya ait olan TV 8.5 kanalında Murat Kosova ile program yapacağını açıkladı.
Yıllardır futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'e verdiği röportajda açıkladı.
Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, "5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5 kanalının hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.
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