Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 5 Ağustos'tan itibaren Acun Ilıcalı'ya ait olan TV 8.5 kanalında Murat Kosova ile program yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:26
Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu
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Yıllardır futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'e verdiği röportajda açıkladı.

Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, "5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5 kanalının hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.


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