Rıdvan Dilmen'in yeni sezonda yer alacağı proje ve kanal belli oldu

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 10:26

Yıllardır futbol yorumculuğu yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, yeni sezon projesini Sports Digitale'e verdiği röportajda açıkladı.

Rıdvan Dilmen verdiği röportajda binlerce izleyicisi olan '%100 Futbol' programının geri döneceğini açıkladı. Usta yorumcu, "5 Ağustos'tan itibaren TV 8,5 kanalında Murat Kosova ile %100 Futbol programlarına başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde TV 8.5 kanalının hem maç yayınlarının hem de usta yorumcuların yer alacağı bir kanal olacağını futbolseverlere duyurmuştu.