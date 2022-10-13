Rıdvan Yılmaz için flaş transfer açıklaması: Kiralık olarak gidebilir

13 Ekim 2022 Perşembe, 19:33

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde A Takım'a yükselen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Yılmaz, sezon başında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımına 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE GİDEBİLİR"

Glasgow Rangers altyapısından çıkan ve 2008'de Tottenham'a transfer olana kadar kulüpte uzun yıllar forma giyen İskoç sağ bek oyuncusu Alan Hutton, Fanatik'in derlediği habere göre Rıdvan Yılmaz ile ilgili açıklamalar yaptı.

Hutton, genç oyuncunun geleceği ile ilgili olarak, "Garip bir durum. Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat. Bu şekilde devam eder ve Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir" diye konuştu.

Öte yandan bir süre önce, yerli oyuncu alternatifi artırmak isteyen Galatasaray'ın devre arasında Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için Rangers'ın kapısını çalacağı iddia edilmişti.

Sezon başında Rangers'a transfer olan milli oyuncu, ligde iki maçta 75 dakika sahada kaldı. Lig Kupası'nda bir maça çıkan ve asist de yapan Rıdvan, Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de 23 dakika forma giydi.