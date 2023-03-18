Rıdvan Yılmaz oynadı, Rangers 4 golle kazandı
İskoçya Premier Ligi'nde Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz'ın da oynadığı maçta Motherwell'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.
İskoçya Premier Ligi'nin 29. haftasında Stuart Kettlewell'in ekibi Motherwell ile Michael Beale'nin yönetimindeki Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.
Fir Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Rangers 4-2 kazanırken goller; 23. dakikada James Tavernier, 47. dakikada Fashion Sakala, 63. dakikada Todd Cantwell ve 69. dakikada Max Tillman'dan geldi. Ev sahibi Motherwell'in gollerini 3. dakikada Kevin van Veen ve 59. dakikada Bevis Mugabi kaydederken, Callum Slattery 76. dakikada kırmızı kart gördü.
Glasgow Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez bir maçta forma giydi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rıdvan, 71 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Rangers puanını 73'e yükseltirken, Motherwell 30 puanda kaldı. Ligin bir sonrak maç haftasında Rangers evinde Dundee United'ı ağırlarken, Motherwell deplasmanda Hibernian'a konuk olacak.
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