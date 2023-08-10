Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers, ilk maçta avantajı elde etti
Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Servette'i 2-1 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçlarında 3 karşılaşma yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3 maç oynandı.
Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında dün oynanması planlanan ilk maç öncesinde taraftarlar arasında başkent Atina'da çıkan kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi ve yaşanan olaydan dolayı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu maç dışında, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam oynanan maçların sonuçları şöyle:
Slovan Bratislava (Slovakya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-2
Rangers (İskoçya)-Servette (İsviçre): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan)-Olimpik Marsilya (Fransa): 1-0
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