Rıdvan Yılmaz'a İskoçya'dan sürpriz talip

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 14:05

Nisan 2019'da Beşiktaş'la ilk maçına çıkan ve 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta önemli katkılar sağlayan Rıdvan Yılmaz için yeni bir iddia ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre; İskoç devi Glasgow Rangers, genç sol bekin transferi için harekete geçti.

Haberde yer alan bilgiye göre; bu transferin Rangers'a maliyeti 4 milyon pound seviyelerinde olacak.

21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'la sözleşmesinin son yılına giriyor. A Milli Takım oyuncusunun Eintracht Frankfurt'a transferi son anlarda gerçekleşmemişti.

Sol bek oyuncusu Rıdvan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.