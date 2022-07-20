Rıdvan Yılmaz'a İskoçya'dan sürpriz talip
İskoç ekibi Glasgow Rangers, Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ı transfer etmek istiyor.
Nisan 2019'da Beşiktaş'la ilk maçına çıkan ve 2020-21 sezonunda Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta önemli katkılar sağlayan Rıdvan Yılmaz için yeni bir iddia ortaya çıktı.
Daily Mail'de yer alan habere göre; İskoç devi Glasgow Rangers, genç sol bekin transferi için harekete geçti.
Haberde yer alan bilgiye göre; bu transferin Rangers'a maliyeti 4 milyon pound seviyelerinde olacak.
21 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'la sözleşmesinin son yılına giriyor. A Milli Takım oyuncusunun Eintracht Frankfurt'a transferi son anlarda gerçekleşmemişti.
Sol bek oyuncusu Rıdvan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş adına çıktığı 33 maçta 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
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