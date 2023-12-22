Riva'da tarihi toplantı: TFF ve Kulüpler Birliği bir araya geliyor
Türk futbolunda son dönemde yaşanan olayların ardından bugün Riva'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılacağı bir toplantı gerçekleştirilecek.
Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e maç sonrası yumruk atması hem ülke hem de uluslararası basında büyük yankı uyandırmıştı.
Bu olayın ardından İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Trabzonspor maçında takımı sahadan çekmişti.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN TOPLANTI KARARI
Tüm bu gelişmeler sonrası Kulüpler Birliği Vakfı toplanma kararı aldı.
Ali Koç başkanlığındaki Kulüpler Birliği bugün saat 14:30'da Riva'da bir araya gelecek.
Riva'da gerçekleştirilecek toplantıya TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katılacak.
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