River Plate'den dikkat çeken Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Mauro Icardi'ye yeni kontrat teklifini yapmış ve yıldız futbolcunun yanıtını beklemeye geçmişti. Adı birçok takımla anılan Arjantinli golcü için son dönemde anılan takımlardan biri de River Plate oldu.

River Plate'in Mauro Icardi'yle ciddi şekilde ilgilendiğine dair haberler uluslararası basında yer alırken, Arjantin ekibi konuyla ilgili net bir açıklama yaptı. Başkan Stefano Di Carlo, deneyimli golcüye ilişkin çıkan söylentilere noktayı koydu.

'GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİR İSİM DEĞİL'

ESPN'e konuşan River Plate Başkanı Stefano Di Carlo, Mauro Icardi'nin kulübün planları arasında yer almadığını belirtti. Carlo, deneyimli forvet için "Görüştüğümüz bir isim değil" ifadesini kullandı.

ICARDI'NİN SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 2093 dakika süre alan Mauro Icardi, 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.