River Plate'den Mauro Icardi açıklaması!

14.03.2026 18:35:00
River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray forması giyen Arjantinli yıldız Mauro Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için dikkat çeken bir açıklama gündeme geldi. River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, transferde adı geçen Mauro Icardi ile ilgili konuştu.

ICARDI'NİN TRANSFER OLASILIĞI

Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olasılığı sorusuna cevap veren Enzo Francescoli, "Hayır, kimse bundan bahsetmedi ve ben de bu konuyu hiç konuşmadım" dedi.

Sözlerine devam eden Enzo Francescoli, "River Plate'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. 140 yönetim kurulu üyesi var, 140 kişi konuşuyor. Bilmiyorum, bu futbol takımının resmin gündeminde yer alan bir konu değil" diye konuştu.

MENAJERİNDEN YALANLAMA

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için River Plate iddiasını yalanlamıştı. Pino, "Onlardan hiç telefon almadım" diye konuşmuştu.

32 yaşındaki Icardi'nin, Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

İlgili Haberler

Galatasaray Daikin evinde Göztepe'ye diş geçiremedi!
Galatasaray Daikin evinde Göztepe'ye diş geçiremedi! Galatasaray Daikin, Vodafone Sultanlar Ligi 26. hafta maçında konuk ettiği Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.
Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı! 'Oldukça kızgındım'
Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı! 'Oldukça kızgındım' Liverpool'un Macar yıldızı Dominik Szoboszlai, Galatasaray ile çarşamba günü oynayacakları rövanş maçını sabırsızlıkla beklediğini söyledi ve RAMS Park'ta 1-0 yenildikleri karşılaşma hakkında konuştu.
Galatasaray'da divan kurulu başkanı belli oldu!
Galatasaray'da divan kurulu başkanı belli oldu! Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlık seçimi sonucunda Aykutalp Derkan bir kez daha divan kurulu başkanı seçildi.