Dominik Szoboszlai'den Galatasaray itirafı! 'Oldukça kızgındım'

Liverpool'un yıldız oyuncusu Dominik Szoboszlai, geçen salı günü Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olmalarının ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"MAÇTAN SONRA ÇOK KIZGINDIM"

İngiliz kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Macar futbolcu, "Maçtan sonra sonuçtan dolayı oldukça kızgındım ama sadece sonuçtan dolayı değil. Çünkü bence oynamamız gerektiği gibi ve oynayabileceğimiz gibi oynamadık" ifadelerini kullandı.

"DEFALARCA GÖSTERDİK"

Liverpool'un en üst seviyesini göstermediğinden yakınan Szoboszlai, "Çünkü aslında herhangi bir takıma karşı kazanabileceğimizi, ligde ya da Avrupa futbolunda herhangi bir takımla rekabet edebileceğimizi defalarca gösterdik" diye konuştu.

"ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

25 yaşındaki oyuncu, yarın Anfield'da oynanacak Tottenham maçının ardından çarşamba günü Galatasaray ile yapacakları rövanşı sabırsızlıkla beklediğini vurguladı ve "Önümüzdeki maçlara gerçekten odaklanmalıyız çünkü Pazar günü Tottenham maçı var ve önümüzdeki hafta Çarşamba günü de büyük bir maç olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.