Riyad Mahrez'in taraftarla arasında geçen diyalog gündem oldu
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, bir takipçisinin kırık telefonuna yorum yapmasına esprili bir dille karşılık verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez ile bir taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.
Premier Lig'de büyük başarılar elde ettiği takımıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Mahrez, paylaştığı fotoğrafta telefonunun kırık olduğunu belirten takipçisine esprili bir şekilde karşılık verdi.
"YENİ SÖZLEŞMEYİ BEKLİYORDUM"
Sosyal medya üzerinden Cezayirli yıldızın kırık telefonuyla ilgili yorum yapan bir taraftar, ona yenisini alacak parası olduğunu hatırlattı.
Bunun üzerine Mahrez, kırılan telefonunu değiştirmek için City ile yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini belirten bir yorum yaptı.
Off to ???? pic.twitter.com/AtxIB1rQYt— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022
31 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni sözleşmeyi bekliyordum" diyerek City ile sözleşme imzalamasının ardından rahatladığını esprili bir şekilde gösterdi.
Was waiting for the new contract https://t.co/lqfwg9mHdL— Riyad Mahrez (@Mahrez22) July 16, 2022
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