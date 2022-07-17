Riyad Mahrez'in taraftarla arasında geçen diyalog gündem oldu

17 Temmuz 2022 Pazar, 18:55

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin yıldızı Riyad Mahrez ile bir taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Premier Lig'de büyük başarılar elde ettiği takımıyla 2025 yılına kadar sözleşme imzalayan Mahrez, paylaştığı fotoğrafta telefonunun kırık olduğunu belirten takipçisine esprili bir şekilde karşılık verdi.

"YENİ SÖZLEŞMEYİ BEKLİYORDUM"

Sosyal medya üzerinden Cezayirli yıldızın kırık telefonuyla ilgili yorum yapan bir taraftar, ona yenisini alacak parası olduğunu hatırlattı.

Bunun üzerine Mahrez, kırılan telefonunu değiştirmek için City ile yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini belirten bir yorum yaptı.

31 yaşındaki futbolcu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Yeni sözleşmeyi bekliyordum" diyerek City ile sözleşme imzalamasının ardından rahatladığını esprili bir şekilde gösterdi.