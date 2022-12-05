Rıza Çalımbay, Dia Saba'nın ayrılığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Dia Saba'nın sezonun ilk yarısının bitmesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:42
Rıza Çalımbay, Dia Saba'nın ayrılığını açıkladı
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2022 FIFA Dünya Kupası için verilen arada çalışmalarını Antalya'da sürdüren Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Sivasspor'un kadrosuna kattığı Dia Saba ile devre arasında yolların ayrılacağını belirten Rıza Çalımbay, "Dia Saba'nın anlaşması ilk yarıya kadar. İlk yarıda ayrılacak. Ayrılmak istiyor. Teknik direktör olarak ayrılmasını istemem ama gitmek isteyen oyuncuyu tutamayız. Saba kalan maçlarda inşallah iyi bir performans gösterip gidebilir. Yapacak bir şey yok. Gönlü yoksa veya isteksizse bizde durması doğru değil. Konuşup ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Al-Nasr'dan Sivasspor'a transfer olan Dia Saba, bu sezon 17 maçta süre alırken 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Sivasspor, perşembe günü hazırlık maçında Saarbrücken'le karşılaşacak.


2022 FIFA Dünya Kupası Sivasspor Dia Saba

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