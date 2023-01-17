Rıza Çalımbay: Galatasaray maçında kimsenin çözemediği şekilde puanımız gitti

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 19:21

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 19:21

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Demir Grup Sivasspor, TECO Karacabey Belediyespor'u 3-0 yendi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Kendi liginde de iyi bir takıma karşı oynadık. Hem goller attık hem de goller kaçırdık ama güzel bir futbol oynayarak galip geldik. İlk 8'e kalmak bizim açımızdan önemli. Şu anda Avrupa'da da gayet iyi şekilde gidiyoruz. Sadece lig maçlarımızda biraz sıkıntılarımız var” dedi.

Rıza Çalımbay

“GALATASARAY MAÇI OYNADIK BANA GÖRE BİZİM TAKIMIMIZ KESİNLİKLE YENİLMEDİ”

Rıza Çalımbay, açıklamasının devamında, “Aradan sonra Kasımpaşa galibiyetiyle başladık. Arkasından biliyorsunuz Galatasaray maçı oynadık, orada da bana göre bizim takımımız kesinlikle yenilmedi. Kimsenin çözemediği bir şekilde orada bizim puanımız gitti. Ama tabii ondan sonra Konya'ya gittik deplasmana. 4 maçımızın 3'ü deplasmandı. Oradan da puan aldık ama son Kayseri maçında istediğimiz şeyleri yapamadık. Maalesef sakatlarımızın olması eksik olmamız bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Bugün de yine sakatlarımız vardı. Ama bugün daha derli topu oynadık. Bu da gelecek için bize umut verdi. Takviyelerimiz de olacak. Onlar da gelince daha iyi olacağız. Biz 3 senedir Avrupa'ya gidiyoruz 3 senedir de bu sıkıntılar yaşıyoruz. İnşallah bunu da bu yaşadığımız sıkıntıları da bu sene de iyi bir şekilde de bitireceğiz" diye konuştu.